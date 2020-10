Calcio RSM: riprende la marcia del Tre Fiori, il San Giovanni studia da grande

Sport

Repubblica San Marino

| 19:45 - 04 Ottobre 2020

Il Campionato Sammarinese arriva alla sosta delle Nazionali con la certezza Tre Penne, capolista a punteggio pieno dopo quattro giornate disputate e potenzialmente agganciabile da La Fiorita: il club di Montegiardino ha infatti osservato il turno di riposo questo fine settimana e non tornerà in campo prima del prossimo 18 ottobre, quando affronterà il Pennarossa di Andy Selva.

Il club di Chiesanuova è quest’oggi incappato nel terzo KO consecutivo, che aprono ad una crisi di risultati per la compagine biancorossa – pur partita benissimo in campionato grazie al convincente successo ai danni di una Folgore che non sta certo navigando in acque meno agitate. La sfida di Fiorentino ha piuttosto testimoniato quanto sia interessante il progetto tecnico avviato in questa stagione dal San Giovanni, che si fa bastare la rete a metà di primo tempo di Comuniello per incamerare i tre punti e posizionarsi al secondo posto in classifica al pari di Libertas e La Fiorita. Quest’ultima, va detto, ha sin qui disputato una partita in meno rispetto alle dirette concorrenti – Tre Penne capolista incluso -.

Ritorno al successo per il Tre Fiori, che dopo il pareggio a reti inviolate imposto dal Domagnano settimana scorsa è tornato nel pomeriggio a fare centro. L’incontro col Faetano è durato di fatto dieci minuti, il tempo necessario a Santoni prima e Del Sante poi per bucare la rete di Manuel Ermeti. A metà secondo tempo il gol di Pracucci che formalizza la vittoria per la squadra Cecchetti, ad oggi imbattuta.

Persistono invece i problemi in casa Folgore: il club di Falciano non è riuscito a dare continuità alla vittoria infrasettimanale di Coppa Titano, rimandando a dopo la sosta il primo successo in campionato. Tre sconfitte ed un pareggio, quello maturato nel pomeriggio, per gli uomini di Lepri che reiterano le difficoltà in fase conclusiva. Solo un gol in quattro sfide, peraltro a cura di un difensore qual è Piscaglia, è il magro bottino della fase offensiva giallorossonera. Cosa che generalmente non difetta nemmeno al Murata, quest’oggi incapace di trovare il gol, dopo aver viaggiato con una media di due a partita in questo scorcio di stagione. Sfida senza reti che conferma la Folgore ai piedi della classifica ed il Murata a metà della stessa.

Nel posticipo di ieri tra Virtus e Fiorentino, eccezionalmente giocato alle 18:30 presso l’impianto di Montecchio, i ragazzi di Luigi Bizzotto hanno colto il secondo successo consecutivo in campionato dopo quello maturato settimana scorsa a discapito della Juvenes-Dogana. Neroverdi avanti nel punteggio dopo nemmeno un minuto di gioco, grazie alla rete-flash ad opera di Manuel Battistini. La compagine di Acquaviva colpisce agli estremi della prima frazione di gioco, guadagnando la strada degli spogliatoi sul doppio vantaggio per effetto del centro di Nicola Angeli al 44’. Al Fiorentino non basta un Luca Bianchi in formato super, in grado di tenere i suoi in partita neutralizzato il rigore di Baiardi al 46’ e ripetersi nel duello dagli undici metri anche all’82’, quando dal dischetto di è presentato Angeli. A differenza del compagno, la punta ha rimediato all’errore segnando su ribattuta. La rete – quella – del 3-1, in quanto i rossoblù si erano fatti sotto nel punteggio all’ora di gioco, quando l’acuto di Candoli aveva rimesso tutto in discussione.



Virtus – Fiorentino 3-1



VIRTUS Stimac, D’Altri, Giacomoni, Massari, Rigoni, Battistini (dal 53’ Ciacci), Baiardi, Alijahej (dall’88’ Limouni), Santucci (dal 53’ Liverani), Marigliano (dal 46’ Brigliadori), Angeli (dall’88’ Lago)

A disposizione: Paolini, Bonfé

Allenatore: Luigi Bizzotto

FIORENTINO

Bianchi, Paoloni (dal 69’ Calzolari), Filippi, La Serra, Rossini, Dall’Ara (dal 77’ Cevoli), Baizan, Tommasi (dal 46’ Molinari), Balestra (dal 46’ Candoli), Radoi, Pacchioni

A disposizione: Berardi, Terenzi, Cekirri

Allenatore: Enrico Malandri



Arbitro: Cristiano Ascari

Assistenti: Andrea Zaghini e Gianmarco Ercolani

Quarto ufficiale: Giovanni Notarpietro

Marcatori: 1’ Battistini, 44’ 82’ Angeli, 60’ Candoli

Ammoniti: Paoloni, La Serra, Baizan, Dall’Ara, Bianchi, Giacomoni



San Giovanni – Pennarossa 1-0



SAN GIOVANNI Arena, Tamagnini, Senja, Olivieri, Urbinati, Borgagni (dal 59’ Rosti), Magnani, Gobbi (dal 59’ Berardi), Comuniello, Moroni, Ugolini (dal 68’ Fancellu)

A disposizione: D’ercoli, Cecchetti, Conti, Tasini

Allenatore: Paolo Baffoni

PENNAROSSA Valentini, Vittozzi, Martin, Adami Martins, Cola (dal 38’ Sebastiani), Raffelli, Hirsch, Conti, Stefanelli (dal 71’ Fabbri), Souare, Colagiovanni (dal 74’ Ledesma)

A disposizione: Giuliani, De Biagi, D. Conti, Baldani

Allenatore: Andy Selva



Arbitro: Avoni

Assistenti: Alfonso Giannotti e Giacomo Bianchini

Quarto ufficiale: Raffaele Delvecchio

Marcatori: 24’ Comuniello

Ammoniti: Borgagni, Tamagnini, Martin, Fabbri, Urbinati



Murata – Folgore 0-0



MURATA Benedettini, Arrigoni, Rinaldi, Sacco (dal 38’ Baschetti), Tani, Bozzetto, Giulianelli, Tomassini (dal 90’ M. Nanni), Fedeli, Salvatori, Campidelli

A disposizione: Broccoli, Casadei, Babboni, Pippi, Babbini

Allenatore: Achille Fabbri

FOLGORE Bicchiarelli, Spighi, Brolli, Rosini, L. Nanni, Sottile, Aluigi, Domeniconi, Nucci (dal 52’ Matteo Giardi), Badalassi, Dormi

A disposizione: Semprini, Cappelli, Francioni, Mattia Giardi, Lisi

Allenatore: Omar Lepri



Arbitro: Andrea Mei

Assistenti: Mattia Sapigni e Leonardo Battista

Quarto ufficiale: Emiliano Albani

Ammoniti: Nucci, Salvatori, Baschetti



Tre Fiori – Faetano 3-0



TRE FIORI A. Simoncini, Bilendo, Angelini, Stelitano (dal 75’ N. Della Valle), D’Addario, Vandi (dal 70’ Pracucci), Santoni, Kalissa (dal 57’ Dolcini), Figone (dal 75’ Tamagnini), Apezteguia, Del Sante (dal 70’ Gjurchinoski)

A disposizione: Teodorani, Bonini

Allenatore: Matteo Cecchetti

FAETANO

Ermeti, Cavalli, Ballarini, A. Della Valle (dall’83’ Dominella), Zaghini, Bonavitacola, Fall, Pasini, Tomassoni (dall’83’ Palladino), Neri (dall’82’ Ortolani), Pasolini

A disposizione: Guidi, Muggeo, Gori, Moroni

Allenatore: Alessandro Fabbri



Arbitro: Nicola Villa

Assistenti: Andrea Depaoli e Laurentiu Ilie

Quarto ufficiale: Antonio Ucini

Marcatori: 8’ Santoni, 10’ Del Sante, 66’ Pracucci

Ammoniti: Ballarini, A. Della Valle, Kalissa, Bonavitacola, Tamagnini