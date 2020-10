Calcio D, la Sammaurese sconfitta al Macrelli dal Mezzolara 0-1. Decide Rossi

Sport

San Mauro Pascoli

| 19:55 - 04 Ottobre 2020

Un undici della Sammaurese 2020 2021.

Seconda sconfitta per la Sammaurese, questa volta sul campo amico del Macrelli per mano del Mezzolara al termine di una partita con poche emozioni risolta su una delle poche occasioni da gol. Alla squadra di Protti è mancata quella malizia in fase offensiva

Dopo 10' si sblocca la gara. Punizione dalla sinistra, Rossi stacca imperioso e segna. Per il resto del tempo si vedono poche palle gol a parte una rete annullata per parte. La Sammaurese fatica in avanti, nonostante il dinamismo di Jassey.

Nella ripresa la Sammaurese cerca di costruire, ma non riesce a rendersi pericolosa. Il Mezzolara addormenta la contesa e si prende il successo.



SAMMAURESE-MEZZOLARA 0-1



SAMMAURESE: Ramenghi, Giurini (90' Nisi), Pandolfi, Mazzola, Migani (80' Rrasa), Gregorio, Manuzzi (74' Nicoli), Scarponi, Jassey, Bonandi, Guatieri (68' Sabba) A disp: Magnani, Deniku, Lisi, Palmese, Greppi. All Protti

MEZZOLARA: Malagoli, Antonowicz, Ansalone, Rossi, Maini, De Lucca, Barnabà (68' Darraj), Roselli (63' Ferretti), Sala (63' Kharmoud), Selleri, Artioli. A disp: Seri, Venturi, Boschini, Albertini, Brizzi, Broglia. All Togni

Rete: 10' Rossi

Note: Ammoniti: Artioli, Manuzzi, Ansalone, Sabba