Calcio Promozione: Sant'Ermete, tris al Verucchio (3-0) e passaggio al secondo turno di coppa

| 18:05 - 04 Ottobre 2020

Giocatori del Sant'Ermete (foto di repertorio).

Sant'Ermete - Verucchio 3-0



S.ERMETE: Romani, Amaduzzi, Castiglioni (57' Canducci), Tentoni (55' Kapitonov), Zavattini (70' Baffoni),Gattei Colonna, Mezgour (65' Molari), Ferrani, Marcaccio, Vukaj, Fuchi (73' D'Elia).

In panchina: Baldassarre, Bonifazi, Benvenuti, Merendino. All. Pazzini.

VERUCCHIO: Maggioli, Colonna (70' Girometti), Giuliano, Casadei, Grossi, Genghini, Antonioli (76' Muccioli), Ciccarelli (63' Michilli), Dragoni (46' Magnani), Montanari (81' Ciccione), Betti.

In panchina: Montagna, Valenti, Ricci, Fabbri. All. Nicolini.

ARBITRO: Cacchi di Cesena, assistenti Sangiorgi, Ancarani.

RETI: 48' Fuchi, 60' Zavattini, 84' D'Elia

CRONACA (a cura del Sant'Ermete Calcio): passa agevolmente il turno il S.Ermete, che contiene bene il Verucchio nel primo tempo ma nel secondo dimostra tutta la superiorità. Sblocca la partita al secondo minuto del secondo tempo con un gran tiro da fuori, al sessantesimo chiude il discorso passaggio del turno Zavattini di testa in mischia e chiude la partita il neoentrato D'Elia che conclude in porta un assist di Molari.