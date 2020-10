Cronaca

| 14:03 - 04 Ottobre 2020

Stava cercando di utilizzare una carta di credito rubata per pagare la spesa in un mini market di viale Regina Elena. Un 34enne senegalese, senza fissa dimora, è stato fermato ieri (sabato 3 ottobre) dai Carabinieri, intervenuti su chiamata del titolare dell'esercizio commerciale. La carta di credito è risultata rubata a una ragazza riminese. Il 34enne è ora indagato per ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito.