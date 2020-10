Incontra dopo qualche giorno l'uomo che gli aveva rubato l'Iphone. Denunciato 21enne ivoriano

Cronaca

Rimini

| 14:01 - 04 Ottobre 2020

Foto di repertorio.

Un 21enne ivoriano, senza fissa dimora, è indagato per furto aggravato, dopo essere stato riconosciuto da un turista, proveniente dall'Aquila, come il responsabile del furto di un I-phone. Ieri (sabato 3 ottobre), durante una passeggiata a Miramare, il turista ha notato il giovane africano, riconoscendo in lui l'uomo che qualche giorno prima gli aveva strappato il telefono cellulare dalle mani, per poi scappare facendo perdere le proprie tracce. Immediata la segnalazione ai Carabineri, che hanno bloccato il 21enne, poi identificato in Caserma (non aveva con sè documenti d'identità).