Ciclismo: Andrei Nechita vince la Lugo San Marino, quarto posto per Andrea Menghi della Valmaracing

| 13:10 - 04 Ottobre 2020

Andrea Menghi della Valmaracing. In gallery la volata per il quarto posto e a seguire l'arrivo dei primi tre ciclisti.

Si è svolta questa mattina (domenica 4 ottobre) la gara ciclistica classica amatoriale Lugo - San Marino, con percorso in linea di 95 km. La gara come sempre si è tenuta in concomitanza con la Lugo - San Marino categoria allievi. Al via ciclisti amatori da tutta Italia: a tagliare il traguardo per primo (categoria A1, 19-39 anni) è stato Andrei Nechita dell'Asd Romagna Cycling Team, precedendo Ettore Carlini dell'Hai Gallery e Leonardo Barbetti del Veloclub di Gubbio. Grande sorpresa il quarto posto del 22enne di Novafeltria Andrea Menghi (Valmaracing), che ha regolato in volata il proprio gruppetto, giungendo quarto al traguardo. Grande soddisfazione per il presidente Davide Soli e il dirigente, ex professionista, Marco Magnani, che commentano: "Siamo davvero sorpresi, siamo ancora in fibrillazione per la prestazione di Andrea". Lontano dalle gare un paio di anni, ha fatto tutta la trafila nelle giovanili di squadre ciclistiche, fino ad arrivare alla categoria dilettanti. Poi aveva smesso, profondamente colpito dall'incidente in cui è rimasto ferito gravemente Michael Antonelli, corridore di San Marino, suo amico. Nella gara odierna ha corso anche il padre di Andrea, Ulderico Menghi.

LE ALTRE CLASSIFICHE. Nella categoria A2 (Master M3-M4, 40-49 anni) il più veloce al traguardo è stato Cristian Ballestri del Bike Innovation Team, davanti ad Andrea Baldassarri del Gruppo Ciclistico Borello. Nella categoria A3 (Master M5-M6, 50-59 anni) vince Roberto Brilli davanti ai due ciclisti della Benessere e Sport Santarcangelo, Mauro Mondaini e Fabrizio Brighi. Nella categoria A4 (Master M7-M8, over 59) Daniele Bertozzi del Team del Capitano precede Arnoldo Antonini della Benessere e Sport Santarcangelo.