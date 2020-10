Lotteria solidale di Diabete Romagna Onlus: i biglietti vincenti

Attualità

Rimini

| 12:13 - 04 Ottobre 2020

Dalla pagina Facebook di Diabete Romagna Onlus.

Se tutti noi in quest’estate abbiamo dovuto fare i conti con la mascherina, così è stato a maggior ragione per le persone con diabete, secondo l’OMS tra le più a rischio di complicanze in caso di contagio da Covid-19, che hanno aggiunto la mascherina al loro “kit” di sopravvivenza, il glucometro per misurare la glicemia e l’insulina necessaria per vivere.



Grazie al ricavato della lotteria solidale Diabete Beach, l'associazione Diabete Romagna Onlus potrà finanziare progetti indispensabili per gestire la malattia come il supporto di psicologi, podologi, dietisti che operano nei reparti di diabetologia e pediatria degli ospedali di Forlì, Cesena e Rimini e l’assistenza medica domiciliare per tutte quelle persone con diabete non autosufficienti.



"Il diabete non si ferma per l’emergenza Covid-19 e non si ferma la nostra volontà di dare risposta a tutte quelle persone che non possono mai mettere il diabete in attesa. La lotteria solidale Diabete Beach 2020 è di Laura, Sandra, Camilla, Giorgia, Mia, Pietro, Alice, Arianna, Peter, Mariarita e di tutti quegli adulti e bambini con cui stiamo costruendo insieme un mondo libero dagli ostacoli che il diabete impone", si legge in una nota dell'associazione.

