FOTO Si schianta e fa strike, auto in sosta colpite come birilli in via Tripoli

Attualità

Rimini

| 09:31 - 04 Ottobre 2020

Le auto incidentate in via Tripoli a Rimini.

Un cittadino italiano, alla guida di un fuoristrada, si è schiantato contro una Matiz in sosta, innescando una carambola: altre due vetture, una Lancia Musa e una Peugeot Ranch, sono state danneggiate nella carambola. E' quanto successo all'alba di oggi (domenica 4 ottobre) a Rimini in via Tripoli. Per il conducente del fuoristrada, che procedeva in direzione mare-monte, forse un momento di distrazione: non è rimasto ferito, ma l'incidente ha provocato danni di diversa entità alle vetture coinvolte. Le auto sono parcheggiate tutte sul lato sinistro, ma dopo una chichane, gli stalli di sosta si spostano sul lato opposto e questo può aver sorpreso il conducente del mezzo, responsabile del sinistro. «E' la terza volta in un anno che accade questo incidente. Bisognerebbe mettere dei dossi, via Tripoli non è una pista, invece qui vanno fortissimo», constata un residente. Sul posto la Polizia Municipale.