Calcio D: Rimini all'esordio con il Forlì, le probabili formazioni. Segui la diretta testuale su altarimini.it

Sport

Rimini

| 08:01 - 04 Ottobre 2020

Alessandro Mastronicola, allenatore del Rimini.

Alle 15 di oggi (domenica 4 ottobre) prende il via la stagione del Rimini Calcio, che al Neri ospita il Forlì. La gara si disputa a porte chiuse: potrete seguire l'incontro attraverso la diretta testuale di altarimini.it. La nostra redazione seguirà le partite casalinghe e in trasferta dei biancorossi. Tornando all'impegno odierno, Mastronicola si ritrova con l'attacco decimato per le assenze di Rivi e Casolla. Vuthaj non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, così in prima linea giocheranno Ambrosini e Diop. Ballottaggio in difesa tra Ferrante e Grumo (favorito il primo). Nel Forlì abbondanza in attacco (Pozzebon favorito su Akkamadu), problemi in difesa per le assenze di Beduschi e Zamagni, i due terzini di fascia destra. A centrocampo giocherà l'ex Buonocunto.



Rimini (3-5-2): Scotti - Ferrante, Gigli, Pupeschi - Simoncelli, Massetti, Ricciardi, Pari, Canalicchio - Ambrosini, Diop (Viscardi; Grumo, Valeriani, Nanni, Ronchi, Ceccarelli; Santarini, Capicchioni, Palazzi, Nigretti; Pecci, Vuthaj).



Forlì (4-3-1-2): De Gori - Croci, Biasol, Vesi, Gkertsos - Ballardini, Sedioli, Buonocunto - Battaglia - Pozzebon, Ferrari (Barducci; Giacobbi, Bedei; Baldinini, Corigliano, Polini, Piva; Akammadu, Gasperoni).