Basket B, nel testa a testa Rimini si arrende al Faenza 70-73

Sport

Rimini

| 22:34 - 03 Ottobre 2020

Il coach biancorosso Massimo Bernardi.



Sconfitta di misura (70-73) per Riviera Basket nell'ultimo scrimmage precampionato prima dell'esordio in Supercoppa, in programma domenica prossima proprio contro Faenza al PalaCattani.

Partita di grandissima intensità con continui ribaltamenti di fronte, è stata l'occasione per prendere le misure a Faenza e testare ulteriormente i progressi di questo precampionato. Ancora senza Mladenov e con un Crow affaticato, i biancorossi sono comunque riusciti a contenere la fisicità degli avversari e nel finale non sono riusciti solamente per un soffio a completare la rimonta e vincere il computo totale dei punti.

Sicuramente meglio nel secondo tempo, anche nella prima metà di gara Rimini s'è fatta apprezzare per la tenacia nel contrasto alle iniziative offensive degli ospiti: tutti segnali incoraggianti nella preparazione alla prima sfida ufficiale della stagione.

"Faenza è una squadra molto giovane e fisica, noi forse non eravamo al 100% della brillantezza dopo lo scrimmage tosto contro Cesena. - queste le parole di coach Massimo Bernardi dopo la partita. - Negli ultimi due quarti siamo andati bene e questo mi conforta, siamo nella direzione giusta perchè siamo venuti fuori alla distanza. Anche nel primo tempo, dopo una brutta partenza, siamo andati avanti nel punteggio più di una volta poi abbiamo sbagliato alcune scelte e perso palloni da non perdere: purtroppo oltre a Mladenov fuori non potevamo contare sul solito contributo di Crow. Nonostante tutto questo si sono viste delle belle cose, su altre c'è ancora da lavorare però abbiamo capito punti forti e deboli di Faenza quindi sappiamo cosa ci aspetterà domenica prossima: saremo pronti per fare una partita migliore di questa".

Nelle file dei manfredi out per un infortunio alla caviglia Petrucci, scavigliatosi venerdì in allenamento, che non ha potuto esordire con i galloni di capitano: l’ala è stata infatti nominata dai compagni, Capitano della Rekico per l’annata 2020/21. Una bella soddisfazione per il giocatore che vestirà la canotta faentina per la terza stagione. Ha marcato visita anche Calabrese, quasi recuperato da un problema muscolare che lo sta tenendo fermo da un paio di settimane.



Il tabellino

Basket Rimini-Raggisolaris Faenza 70-73

RIMINI: Rivali 5, Bedetti 6, Rinaldi 10, Crow 7, Moffa 5, Broglia 10, Ambrosin 9, Simoncelli 16, Rossi F. 2, Rossi D. NE, Alviti NE, Riva NE, Mladenov NE. All. Bernardi, Brugè, Middleton

FAENZA: Testa 12, Anumba 11, Rubbini 11, Marabini, Ballabio 9, Ly-Lee 2, Filippini 13, Iattoni 8, Solaroli 7, Bartolini NE, Petrucci NE, Calabrese NE. All. Serra, Belosi, Tasso

PARZIALI: 18-23, 18-21, 15-15, 19-14