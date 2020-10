Via Tomba a San Martino dei Mulini da mettere in sicurezza: consigliere Borghini prosegue la sua 'crociata'

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 07:22 - 04 Ottobre 2020

Barnaba Borghini.

«Su un tema come la sicurezza stradale non si può scherzare, i cittadini di San Martino dei Mulini vogliono e meritano risposte chiare!». Così il consigliere d'opposizione Barnaba Borghini (Un bene in Comune), commenta l’interrogazione posta sul tema nell'ultimo consiglio comunale di Santarcangelo. «Ho vissuto un deja-vu, mi è parso infatti di essere improvvisamente ritornato indietro alla campagna elettorale, quando l’Assessore snocciola la lista delle cose fatte e di quelle che sicuramente verranno fatte dopodomani, tratte dal libro dei sogni», attacca Borghini, che accusa l'amministrazione comunale di aver dedicato all'interrogazione solo pochi secondi e una breve risposta, «per spiegarci che è stata presentata una domanda per accedere a fondi Regionali in cui far rientrare anche la messa in sicurezza della Via Tomba; nessun accenno alle tempistiche, malgrado il mio incalzare su questo punto». Borgnini chiede risposte chiare e precise e annuncia la sua intenzione di continuare a sollecitare la giunta sul tema.