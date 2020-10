Al cinema Tiberio di Rimini la grande danza con Romeo and Juliet

Eventi

| 13:25 - 03 Ottobre 2020

Insegna Cinema Tiberio di Rimini.

Al Cinema Tiberio di Rimini domenica 4 ottobre alle ore 16 (biglietti da € 12 ad € 10) primo appuntamento con la grande danza internazionale con il balletto Romeo and Juliet in differita dal Teatro Bolshoi di Mosca . Il balletto, su musiche di Prokof'ev, è presentato nella versione coreografata da Alexei Ratmansky, con Ekaterina Krysanova (Juliet) e Vladislav Lantratovio (Romeo).

Il tragico destino degli amanti sfortunati ha ispirato Prokofiev per una straordinaria colonna sonora, dal delicato tema di Giulietta alla minacciosa Danza dei Cavalieri. Le stelle del Bolshoi Ekaterina Krysanova e Vladislav Lantratov incarnano completamente i due eterni amanti nella straordinaria evocazione dell'amore a prima vista ricreata per l'occasione dal coreografo Alexei Ratmansky. La capienza attuale della sala, secondo le norme vigenti di sicurezza, è di 58 posti con le sedute a distanza di un metro, ai sensi del protocollo Covid. Biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it