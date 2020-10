Nascosto in un albergo sfitto di Rimini un giovane ricercato dalla Polizia

Cronaca

Nelle prime ore di ieri mattina (venerdì 2 ottobre) una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Rimini ha rintracciato, presso un albergo della città chiuso da anni, un 21enne albanese, privo di documenti. Senza fissa dimora, è stato accompagnato in Questura e sottoposto a controlli che hanno fatto emergere diversi precedenti penali e pregiudizi di Polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona, contro la pubblica amministrazione e per spaccio. Inoltre è risultato il destinatario di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare personale, emessa a suo carico nello scorso agosto dal Tribunale di Rimini, che ha disposto appunto la custodia cautelare in carcere, a causa del mancato rispetto delle prescrizioni in precedenza imposte al 21enne, ora recluso ai Casetti.