L'ambasciatrice di Svizzera in Italia in visita a Palazzi d'arte Rimini A incontrarla l'assessore Morolli, in rappresentanza dell'amministrazione comunale

Attualità Rimini | 12:26 - 03 Ottobre 2020 Rita Adam, ambasciatrice Svizzera in Italia con l'assessore Morolli. Tra i primi visitatori del PART, il nuovo museo di arte contemporanea appena inaugurato e che ospita le opere d'arte della Fondazione di San Patrignano, c'è anche l'ambasciatrice di Svizzera in Italia, Rita Adam. L'ambasciatrice ha visitato nel pomeriggio di ieri il centro storico di Rimini, con particolare attenzione al Duomo, al teatro Galli e al Part. È stato l'assessore Mattia Morolli a incontrarla per portare il saluto dell'Amministrazione comunale e per ringraziarla della visita e delle parole di apprezzamento che ha pubblicamente rivolto nei confronti di Rimini e del suo patrimonio culturale.