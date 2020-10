Urta un palo dell’arredo urbano danneggiandolo e fugge: denunciato 22enne

Cronaca

| 11:21 - 03 Ottobre 2020

Controlli dei Carabinieri di Riccione.

Urta un palo della luce con la propria auto, danneggiandolo e fugge, ma non per molto perché è stato fermato dai carabinieri un 22enne, originario del barese. L’arredo urbano in questione era dotato di un costoso specchio parabolico, caduto a terra per l’urto, in via Castrocaro. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per il reato di danneggiamento.

Altre due persone sono state invece denunciate poiché sorprese con oggetti atti all’offesa, indebitamente portati al seguito.

Tre automobilisti non hanno poi superato la prova etilometrica essendo risultati positivi all’alcool test. Nei loro confronti è scattato immediatamente il ritiro della patente di guida e la denuncia per guida in stato di ebrezza alcoolica.

Delle 107 persone controllate nel corso del servizio di controllo, altri sei soggetti sono stati sorpresi in possesso di modiche quantità di stupefacenti vari e pertanto segnalati all’autorità amministrativa per le valutazioni del caso.