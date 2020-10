Il carcere li aspettava per un furto e una rapina: in manette in 58enne e un 56enne Si tratta di un torinese e di un bengalese, entrambi domiciliati a Cattolica

Cronaca Cattolica | 11:02 - 03 Ottobre 2020 Controlli dei carabinieri. I carabinieri della Tenenza di Cattolica hanno dato esecuzione a due ordini di carcerazione nei confronti di un 58enne, torinese, domiciliato a Cattolica, pregiudicato, che deve scontare una pena complessiva di un anno e 4 mesi di reclusione, poiché condannato per un furto aggravato commesso ad Ancona in data 24 lug 2014. E di un 56enne, nato in Bangladesh, domiciliato a Cattolica, che deve scontare una pena complessiva di 3 anni poiché responsabile del reato di rapina, commesso a Falconara Marittima (AN) in data nel 2008.