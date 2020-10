Cattolica, via vai sospetto a casa dei fidanzati. Era la base dello spaccio: arrestati

Cronaca

Cattolica

| 10:50 - 03 Ottobre 2020

Il materiale sequestrato.

Un insolito via vai nella loro abitazione non è passato inosservato all’attenzione dei carabinieri che, nella serata di ieri, venerdì 2 ottobre, hanno fatto scattare la perquisizione a casa di un 33enne, pregiudicato nullafacente, originario del milanese, residente a Cattolica, e della sua compagna convivente, cagliaritana 23enne, incensurata.

L’occhio attento dei militari ha consentito di appurare che all’interno dell’abitazione i due conviventi avevano, nascosti in un guantone da boxe 300 grammi di marijuana, 94 grammi di olio di resina della stessa sostanza, oltre a tutto il materiale idoneo al confezionamento della droga. La coppia, chiusasi nel silenzio al controllo dei carabinieri, è stata così dapprima condotta in caserma per le ritualità formali ed è stata successivamente riaccompagnata nella loro abitazione ai domiciliari.