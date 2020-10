Misano, pusher beccato con 18 grammi di coca: in manette, intanto gli svaligiano casa

Cronaca

Misano Adriatico

| 10:40 - 03 Ottobre 2020

Il materiale sequestrato.

Lo sorprendono mentre cede droga ad un ventenne riccionese, è finito nei guai un 60enne originario del catanzarese, residente a Riccione, nullafacente, con precedenti. I carabinieri di Misano già lo stavano tenendo d’occhio. Bloccato sotto la sua abitazione, i militari hanno scoperto che l’uomo nascondeva in casa una massa di 18 grammi di cocaina, pronta da lavorare, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma contante di 500 euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività illecita. L’uomo è stato quindi condotto in caserma dove, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in arresto e riaccompagnato a casa sua per essere sottoposto agli arresti domiciliari. Ironia della sorte, al suo rientro in casa, l’uomo si è avvalso della presenza dei carabinieri per far effettuare un sopralluogo di furto all’interno del proprio appartamento, messo a soqquadro durante la sua assenza.