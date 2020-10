Rimini, trasloco della Questura, chiudono gli sportelli dell’ufficio immigrazione

Attualità

Rimini

| 09:29 - 03 Ottobre 2020

Questura, uffici amministrativi.

Visto il progressivo trasferimento della Questura di Rimini nella nuova sede di piazzale Bornaccini 1, gli sportelli dell'Ufficio Immigrazione adibiti al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno "rimarranno chiusi da lunedì fino al 14 ottobre incluso". Lo annuncia, in una nota, la stessa Questura riminese. A partire dal 15 ottobre, invece, l'accesso agli sportelli sarà consentito esclusivamente su appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì. Per le convocazioni, gli interessati riceveranno un sms con cui saranno comunicate le date e gli orari degli appuntamenti.



Per i permessi di soggiorno cartacei, l'appuntamento dovrà essere richiesto tramite call center, mentre per il ritiro dei titoli l'appuntamento verrà assegnato dall'Ufficio, con una comunicazione telefonica all'interessato. Per ulteriori informazioni sarà necessario contattare il call center allo 0541-436826, attivo nelle giornate il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.30 alle 11.30, o in alternativa potranno essere richieste all'indirizzo Pec immig.quest.rn@pecps.poliziadistato.it, specificando le generalità complete dell'interessato al procedimento amministrativo e allegando copia del passaporto, del titolo eventualmente posseduto e delle ricevute di spedizione del kit postale.