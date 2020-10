Salgono i contagi, positivi nelle scuole del riminese. Sottoposti a tampone ragazzi e insegnanti

Attualità

Rimini

| 09:07 - 03 Ottobre 2020

Foto di repertorio.

Conte annuncia il via alla campagna per promuovere la diffusione della app Immuni: 'È un obbligo morale scaricarla. Non possiamo permetterci un nuovo boom di casi'. Intanto si alzano i casi dei nuovi contagi in provincia di Rimini: 15 nelle ultime 24 ore, 4 di questi riguardano ragazzi che frequentano le scuole della città. Tutti i ragazzi e tutti gli insegnanti di ciascuna scuola verranno sottoposti a tampone. In Regione salgono a 163, a fronte di oltre 13mila tamponi. Anche a livello nazionale si alzano, per il secondo giorno consecutivo, i nuovi contagi: 2.499 nelle ultime 24 ore. Nuovo record di tamponi: 120.301, duemila in più . Stabile l'aumento delle vittime: 23 in un giorno. Secondo il monitoraggio dell'Iss, l'indice Rt è sopra ad 1 in 11 Regioni e 2 province autonome. Aumentano i focolai in ambito lavorativo.