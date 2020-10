Riccione: Don Giorgio positivo al coronavirus, è in ospedale

Attualità

| 08:04 - 03 Ottobre 2020

Don Giorgio Dell'Ospedale.

"Sto bene. Ho qualche linea di febbre, ma mi sento in discrete condizioni", così il parroco dei Santissimi Angeli Custodi di Riccione ha rassicurato i suoi fedeli e chi lo lasciava in ospedale la scorsa notte dopo che il tampone per il Covid-19 era risultato positivo. Don Giorgio al momento sta bene, ha solo una febbricola, che è quella che ha fatto scattare l’allarme. Il sacerdote è ricoverato all'ospedale "Ceccarini" di Riccione nell'attesa di essere trasferito nel reparto infettivi dell’Infermi di Rimini. Un contagio probabilmente frutto della sua attività pastorale, Don Giorgio era appena rientrato da una gita parrocchiale in Cilento dove erano presenti quasi cinquanta persone che ora dovranno essere sottoposte a tampone, come da protocollo. Appena si è diffusa la notizia, sono stati centinaia i messaggi dei parrocchiani di "Pronta guarigione".