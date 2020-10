Calcio D, il Forlì di mister Angelini ai raggi X. La stella è il bomber ex Mantova Ferrari

Sport

Rimini

| 18:06 - 02 Ottobre 2020

Il tecnico del Forlì, il riminese Beppe Angelini.

Il Forlì è allenato dal tecnico riminese Beppe Angelini che in categoria ha centrato tre promozioni (Bellaria, Santarcangelo e Cesena). Lo scorso anno i Galletti si sono piazzati all’ottavo posto con la miglior difesa e un attacco abbastanza sterile.

LA SQUADRA Numerose le riconferme: i difensori Gkertsos, Vesi, Beduschi, Marzocchi, Sedioli e Biasiol; il capitano centrocampista Baldinini e il terzino Zamagni, il portiere De Gori. A centrocampo confermati Carlucci, Buonocunto (ex di turno come Ambrosini e Vesi)), Ballardini, Albonetti e Polini, in attacco Zabre mentre il portiere di riserva sarà ancora Barducci. Ritorna in maglia biancorossa il difensore Croci.

PARTENZE E ARRIVI E’ tornato alla Sammaurese l’attaccante Bonandi, ha salutatoil gaucho Santiago Minella; sono arrivati i bomber Nicola Ferrari, ex Mantova, prenotato dal ds Alfio Pelliccioni nella sua breve parentesi al Rimini, e Nicolò Pozzebon, scuola Juventus, poi a Perugia, Piacenza, Mestre; durante l’ultima stagione, all’Arzachena ha totalizzato 8 goal in 25 apparizioni.

AMICHEVOLI I Galletti hanno una lunga preparazione alle spalle condita da numerosi test: Forlì-Del Duca Grama: 1-0; Russi-Forlì: 0-0; Forlì-S.Pietro in Vincoli 4-0; Forlì-Ronco/Cava: 5-0; Meldola-Forlì: 0-2; Forlì-Sammaurese 0-0.ARBITRO Il derby Rimini – Forlì a porte chiuse è diretto da Domenico Castellone di Napoli. Completano la terna il Domenico Russo e Simone Conte. Il fischietto campano ha diretto 64 partite; ammonizioni: 247; espulsioni: 8; rigori assegnati: 26.

I PRECEDENTI Come riporta lo storico del Forlì Calcio Franco Pardolesi, autore di Forlì 100, la prima partita risale al campionato 1924-25 (Forlì-Rimini 5-1, 30/11/1924) mentre l’ultima di campionato si è giocata nella stagione 2013-14 (Rimini-Forlì 2-1, 6/04/2014). Il bilancio complessivo: 61 partite, vittorie Forlì 29, pareggi 12, vittorie Rimini 20.