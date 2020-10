Continuano a Rimini festeggiamenti centenario Fellini: nel week-end Pupi Avati, Igort e Dante Ferretti 

Eventi

Rimini

| 17:49 - 02 Ottobre 2020

Cinema Fulgor.

In vista dell'inaugurazione del Museo internazionale a lui dedicato, prevista all'inizio del 2021, Rimini continua a festeggiare il centenario della nascita di Federico Fellini. Lo fa con due mesi di eventi - oltre 25 - tra concerti, proiezioni, incontri letterari, mostre e convegni. L'avvio - nel week-end del 9-11 ottobre - sarà dedicato alla fascinazione del Maestro per il mistero, l'interrogazione sulla trascendenza, l'attrazione per l'altrove. Temi cruciali nella sua poetica cinematografica. Nella serata del 9 ottobre al cinema 'Fulgor' - la sala che catturò la fantasia del piccolo Federico facendolo innamorare del grande schermo - spazio a "Fellini degli spiriti" di Anselma dell'Olio che, tra spezzoni di film, materiale di repertorio e racconti di amici, collaboratori e testimoni costruisce un ritratto intimo e inedito del regista, mettendo a fuoco due incontri, un progetto e un testo decisivi nella vicenda biografica e artistica del regista riminese: gli incontri con lo psicoanalista Ernst Bernhard e il sensitivo Gustavo Rol, il progetto del "Mastorna" e il "Libro dei sogni". I tanti e continui riferimenti e citazioni di carattere religioso di cui è pervaso il cinema di Fellini saranno invece illuminati, sabato 10 ottobre da un convegno dal titolo "Fellini e il Sacro", organizzato, tra gli altri, dall'Università Pontificia Salesiana di Roma e da una conversazione che vedrà protagonisti , Pupi Avati, il teologo Marco Tibaldi e il regista Mauro Camattari. Una conversazione dal titolo "Fellini e il sacro: dialoghi, testimonianze e musica" inframmezzata e accompagnata dalle musiche ispirate a Nino Rota eseguite dal giovane violinista, allievo di Ludovico Einaudi, Federico Mecozzi. Nel corso della serata, sarà proiettata l'anteprima del docufilm 'Ho bisogno di credere' diretto dallo stesso Camattari con le ultime interviste rilasciate da Sergio Zavoli sulla figura e l'opera dell'amico Federico. Sempre sabato 10 ottobre, Igort, uno dei più apprezzati fumettisti italiani, direttore di "Linus", racconterà la sua attrazione per l'opera di Fellini che lo ha portato a reinventare, assieme ad altri quattro disegnatori - Giorgio Carpinteri, Grazia La Padula, Leila Marzocchi e Andrea Serio - alcune famose locandine felliniane: 5 tavole originali realizzate per il Museo Fellini e presentate in anteprima a Rimini. A concludere il week-end, domenica 11, il tre volte Premio Oscar, lo scenografo Dante Ferretti - che ha riportato in vita il Fulgor con i suoi allestimenti nel 2018 - che racconterà il lungo e fortunato sodalizio con Federico Fellini, con il quale ha collaborato in cinque film, da 'Prova d'orchestra' del 1979 fino all'ultimo, 'La voce della luna' del 1990.