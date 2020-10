Alunno positivo con sintomi: classe di scuola media del riminese in isolamento

Attualità

| 17:40 - 02 Ottobre 2020

Quattro casi di positività da nuovo coronavirus riguardano studenti di scuole della Provincia di Rimini. Uno è residente fuori provincia. Non è stato precisato se si tratta di quattro contagi inseriti nel bollettino odierno (venerdì 2 settembre). Tutte le positività si sono verificate in ambito extrascolastico: ma nel caso di una scuola media, l'allievo positivo ha frequentato l'istituto mentre era sintomatico. Così la sua classe è stata posta in isolamento domiciliare. Le altre tre positività si sono verificate in istituti superiori e al momento l'Ausl ha ritenuto non sussistenti le condizioni per disporre l'isolamento. Saranno effettuati tamponi a tappeto per insegnanti e studenti.