Rimini: "La nuova rotatoria di viale Valturio penalizza i residenti"

Rimini

| 17:10 - 02 Ottobre 2020

Il consigliere comunale di opposizione Gioenzo Renzi (Fratelli d'Italia) chiede in un'interrogazione modifiche alla nuova rotatoria di viale Valturio-via Marecchiese, per eliminare «le nuove lunghe deviazioni ai residenti di Via De’ Suriani». Nel dettaglio, i veicoli provenienti da Viale Valturio, diretti nella via devono immettersi su via Marecchiese fino alla rotonda Caduti di Marzabotto, da aggirare e ripercorrere in senso inverso, fino alla svolta su Via De’ Suriani; oppure aggirare la nuova rotonda, verso via Montefeltro, con svolta in via Bilancio, passaggio in via di Mezzo fino a via Caduti di Marzabotto, o alle vie laterali, per raggiungere via Marecchiese e infine via De Suriani.



LE MODIFICHE CHIESTE DA RENZI. Renzi evidenzia: «bastava considerare che i veicoli provenienti da Viale Valturio, aggirando la rotatoria verso via Montefeltro-Borgo Mazzini, "provocano" la “fermata temporanea” dei veicoli da Via Marecchiese e che la "sola uscita" consentita dai veicoli da Via De' Suriani comporta analoga fermata ai veicoli da via Marecchiese». Così sarebbe possibile «consentire ai veicoli che percorrono Viale Valturio verso monte, l’immissione diretta su Via De’ Suriani, comportando la stessa ”fermata temporanea” ai veicoli provenienti da Via Marecchiese».