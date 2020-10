Al via piano asfaltature del comune di Pennabilli, grazie a contributi regionali e statali

Attualità

Pennabilli

| 16:32 - 02 Ottobre 2020

A Pennabilli sono iniziati i lavori di asfaltatura per mettere in sicurezza diverse strade comunali. Un primo blocco di interventi è stato finanziato dalla regione Emilia Romagna con un contributo di 145.000 euro; per altri interventi si attingerà al fondo per la montagna concesso dalla regione Emilia Romagna (30.000 euro) e ai finanziamenti arrivati dal ministero dello sviluppo economico (50.000 euro). In totale 225.000 euro senza alcuna spesa per il bilancio comunale. Per la primavera poi arriveranno altri 270.000 euro che saranno impegnati, spiega il sindaco Mauro Giannini, «per una nuova campagna asfalti». Il primo cittadino annuncia: «Confido poi in un progetto già presentato al Ministero dell’Interno per ottenere un finanziamento pari a 1.000.000 di euro sempre finalizzato alla messa in sicurezza stradale. Se andasse in porto anche quest’ultimo, Pennabilli avrà finalmente quel decoro che tutto il territorio merita».