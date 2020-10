Villaggio di Natale: ecco il bando per la concessione di vendita temporanea

Attualità

Riccione

| 15:54 - 02 Ottobre 2020

Villaggio di Natale a Riccione, foto Daniele Casalboni.

E' stato pubblicato sul sito del Comune di Riccione il bando “Villaggio di Natale 2020-2021”, avviso pubblico per la scelta di operatori economici per l'assegnazione di strutture di vendita temporanea. "Il Villaggio di Natale è una tradizione che a Riccione accompagna tutte le festività, dalla fine di novembre fino al gennaio dell'anno successivo. In questo 2020 estremamente particolare - ha detto l'assessore alle Attività Produttive, Elena Raffaelli - lo shopping e le passeggiate tra le diverse proposte, quelle enogastronomiche comprese, sarà un punto fondamentale e un'attrattiva eccezionale per i nostri turisti e cittadini. Per cui siamo sicuramente contenti e entusiasti di riproporre un'iniziativa che negli anni ci ha fatto conoscere ed apprezzare". Le caratteristiche inderogabili per partecipare al bando sono elencate nel documento del Comune di Riccione e comunque partono dalla qualità; originalità; creatività; provenienza territoriale dei prodotti/articoli, privilegiando quelli tipici ed il made in Italy e la differenziazione nell'offerta tra le tipologie merceologiche. Si ricorda inoltre che Il Villaggio di Natale sarà aperto tutti i giorni con orari dal lunedì al giovedì dalle ore 10 alle ore 20; il venerdì, il sabato e la domenica e festivi comprese le giornate del 24, 27 e 28 dicembre dalle ore 10 alle ore 22. Per tutte le altre info si rimanda al bando pubblicato sul sito.