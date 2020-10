Assenze, classe di scuola sospesa in via cautelativa: accertamenti dell'Ausl

Attualità

Rimini

02 Ottobre 2020

Nella mattinata odierna a Rimini è stata sospesa in via cautelativa l’attività didattica di una singola classe di una scuola d’infanzia cittadina dopo che nella giornata di ieri è stato superato il limite soglia di assenze (il 40%). Tale disposizione precauzionale nei confronti degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico si è resa necessaria per permettere lo svolgimento delle necessarie profilassi sanitarie di prevenzione alla diffusione del Covid 19 da parte dell’Ausl e su segnalazione del Comune. Una volta che l’Ausl avrà esaurito nelle prossime ore gli accertamenti d’obbligo, la classe potrà programmare il ritorno alla normale attività didattica.