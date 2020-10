Rimini: cure ancora più efficaci e meno invasive per le donne colpite da tumore al seno

Attualità

Rimini

| 13:23 - 02 Ottobre 2020

Un momento della cerimonia ufficiale di consegna.

Donazione della fondazione Taccia alla Breast Unit dell'ospedale Infermi di Rimini, nella fattispecie la fornitura del sistema MagSeed per la localizzazione magnetica delle lesioni non palpabili. "Un importante ausilio per qualificare ulteriormente l’offerta clinica del servizio, già di prim’ordine, come testimoniato, tra le altre cose, dal conferimento, per il terzo triennio consecutivo, della Certificazione Europea Eusoma", spiega l'Ausl Romagna in una nota.



La donazione della Fondazione Taccia è un presidio costituito da un piccolo “seme” magnetico che il radiologo senologo può posizionare, in guida ecografica o radiologica, all’interno della lesione tumorale, anche quando tale lesione è di dimensioni millimetriche, in modo che rappresenti un “bersaglio sicuro” per il chirurgo che poi andrà ad effettuare l’intervento chirurgico di asportazione del tumore. Il chirurgo è in grado di reperire il marcatore direttamente in sala operatoria tramite un “rilevatore magnetico” che localizza il “seme” con estrema precisione. Questa metodica consente al percorso diagnostico-terapeutico senologico di ridurre i tempi tra diagnosi ed intervento chirurgico, di ridurre l’invasività degli interventi e di ottimizzare la gestione delle liste operatorie. La donazione ha un valore di circa trentamila euro.



La Breast Unit di Rimini, diretta dal dottor Lorenzo Menghini, si compone di tutte le specialità specifiche per la presa in carico della paziente dalla fase diagnostica a quella chirurgica, terapeutica e di follow up: il radiologo senologo, il chirurgo senologo, l'oncologo, il radioterapista, l'anatomopatologo, il medico per la riabilitazione, l'infermiere case manager, lo psicologo, il data manager, il tecnico di radiologia, il fisioterapista, l'infermiere. Ogni anno la Breast Unit di Rimini prende in cura circa 450 nuovi casi di pazienti con una prima diagnosi di tumore della mammella. Il MagSeed è utilizzato in tutti i casi in cui la prevenzione è stata così efficace da individuare lesioni millimetriche non ancora palpabili.



La cerimonia ufficiale di consegna si è tenuta questa mattina (venerdì 2 ottobre), in presenza del presidente della Fondazione Taccia Andrea Paolo Rossi, accompagnato da alcuni consiglieri, del dottor Lorenzo Menghini, Direttore della Breast Unit e dalla dottoressa Sonia Santicchia, della dottoressa Catia Drudi direttore medico del presidio ospedaliero e della dottoressa Elisabetta Montesi, responsabile Fundraising Ausl Romagna. Un ringraziamento particolare anche da parte della Direzione Aziendale alla Fondazione Taccia e al suo presidente, che con questa ulteriore donazioni, confermano la fattiva collaborazione e il supporto che da diversi anni assicurano alle strutture sanitarie aziendali, con l’obiettivo di mantenere livelli elevati di assistenza in ambito oncologico.