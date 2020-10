Coppa Titano: La Fiorita super, il Pennarossa ribalta il Tre Fiori

Sport

Repubblica San Marino

| 12:47 - 02 Ottobre 2020

Esultanza dei giocatori de La Fiorita nella gara di coppa (foto dalla pagina Facebook della società).

Tra mercoledì e giovedì si è completato il programma dell’andata degli ottavi di Coppa Titano. A Domagnano La Fiorita ha strapazzato la Libertas nel segno del 4: tanti sono i gol inflitti alla Libertas e tante sono le vittorie della banda di Berardi su identico numero di gare stagionali disputate. Un poker, quello dei gialloblù di Montegiardino, aperto e chiuso da due zuccate su piazzato di Di Maio. Nel mezzo, il contropiede capitalizzato da Peluso e il tocco da rapinatore di Rinaldi, mentre la Libertas rimaneva in dieci uomini per il rosso (doppio giallo) comminato ad inizio ripresa a Bernacci.



Molto bene anche il Domagnano, che nel primo tempo guarda negli occhi la Juvenes-Dogana senza trovare la via del gol ma anche senza subirne. Infatti succede tutto nella ripresa, quando Ceccaroli la sblocca prima e Baldini la riprende poi. Nel quarto d’ora finale, i Lupi giallorossi trovano il nuovo vantaggio con Semprini e poi mettono in ghiaccio la vittoria con Ambrogetti, proponendo una convincente candidatura per l’accesso al turno successivo. Sono due i gol di vantaggio dopo i primi 90’ anche per la Folgore, vincente sulla Virtus grazie alla doppietta di Dormi, letale prima di testa e poi dal dischetto, il tutto nella parte conclusiva del primo tempo.



Più ridotte le distanze tra Pennarossa e Tre Fiori, con i gialloblù di Cecchetti in grado di trovare il vantaggio al 35’ grazie alla staffilata di Kalissa. Nella ripresa Adami pareggia i conti; poi, a 5’ dal termine, Souare capitalizza la superiorità numerica degli uomini di Chiesanuova (espulso Pracucci per doppia ammonizione) incornando a fil di palo. Niente vincitori né vinti, invece, dopo il primo confronto tra Murata e San Giovanni. Bianconeri avanti sul finire di primo tempo con Giulianelli, ma rossoneri abili a rimettersi in carreggiata nella ripresa grazie a Tamagnini. Per tutti i verdetti definitivi, l’appuntamento è per il 20 e 21 ottobre.



Juvenes Dogana – Domagnano 1-3



JUVENES-DOGANA Manzaroli; T. Raschi (dal 69’ Gori), L. Rossi (dal 69’ Benedetti), M. Cevoli, Acquarelli, Boldrini (dall’81’ Ancora), Gatti (dall’86’ Michelotti), Merli, Protino (dall’86’ Baldazzi), Baldini, J. Raschi

A disposizione: Gobbi, Quaranta

Allenatore: Manuel Amati



DOMAGNANO Leardini; Parma, Ghetti, Biordi, G. Rossi, Cangini, Ceccaroli (dall’86’ Brighi), Bacchiocchi (dal 60’ D. Venerucci), Simoncelli (dal 60’ Semprini), Angelini (dal 60’ Bianchini), Ambrogetti (dall’86’ Jaupi)

A disposizione: Giulianelli, Rosa

Allenatore: Paolo Cangini



Arbitro: Giacomo Cenci

Assistenti: Andrea Zaghini, Andrea Guidi

Quarto Ufficiale: Mattia Andruccioli

Ammoniti: Boldrini, Ceccaroli

Marcatori: 57’ Ceccaroli, 62’ Baldini, 74’ Semprini, 83’ Ambrogetti



Pennarossa – Tre Fiori 2-1



PENNAROSSA Semprini; Baldani (dall’81’ Fabbri), Martin, Adami, Cola, Raffelli, Souare, Sebastiani (dal 77’ Vittozzi), Stefanelli, A. Conti, Colagiovanni (dal 63’ Hirsch)

A disposizione: Valentini, De Biagi, D. Conti, Beresiarte

Allenatore: Andy Selva



TRE FIORI A. Simoncini; Bonini, D. Simoncini, Stelitano (dal 68’ Bilendo), D’Addario, Pracucci, Figone, Kalissa, Santoni (dal 90’ Tamagnini), Del Sante (dal 78’ Apezteguia), Gjurchinoski

A disposizione: De Angelis, Angelini, Della Valle, Muccioli

Allenatore: Matteo Cecchetti



Arbitro: Luca Zani

Assistenti: Ernesto Cristiano, Fabrizio Morisco

Quarto Ufficiale: Andrea Piccoli

Ammoniti: Pracucci, Raffelli, Sebastiani, Vittozzi, Stefanelli

Espulsi: Pracucci (doppia ammonizione)

Marcatori: 35’ Kalissa, 51’ Adami, 85’ Souare



Folgore – Virtus 2-0



FOLGORE Bicchiarelli; Spighi (dal 60’ Francioni), Brolli, Rosini, Piscaglia (dal 38’ Mattia Giardi), Sottile, Nucci, Domeniconi, Nanni, Badalassi, Dormi (dal 78’ Aluigi)

A disposizione: Semprini, Cappelli, Matteo Giardi, Lisi

Allenatore: Omar Lepri

VIRTUS Paolini; D’Altri, Giacomoni, Massari, Battistini, Ciacci (dal 68’ Alijahej), Baiardi, Santucci (dal 52’ Rigoni), Lago, Angeli (dal 68’ Marigliano), Brigliadori (dall’82’ Limouni)

A disposizione: Stimac, Bonfè, Tosi

Allenatore: Luigi Bizzotto



Arbitro: Raffaele Delvecchio

Assistenti: Laurentiu Ilie, Andrea Depaoli

Quarto Ufficiale: Salvatore Tuttifrutti

Ammoniti: Spighi, Paolini, Battistini, Sottile, Nucci, Domeniconi

Marcatori: 36’ e 45’ (rig.) Dormi



Libertas – La Fiorita 0-4



LIBERTAS Zavoli; Moretti, Sartori, Narducci, Tisselli, Olivi, Noschese (dal 46’ Morelli), Gaiani (dal 46’ Ulizio), Bernacci, Righini (dal 60’ Obeng), Luzzi (dall’85’ Alvarez)

A disposizione: Gentilini, Giorgini, Stacchini

Allenatore: Gianpiero Ciriaco (sostituisce lo squalificato Papini)

LA FIORITA Vivan; Amati, Brighi, Di Maio, Errico (dal 56’ Zafferani), Mar. Gasperoni, Mat. Gasperoni, Grandoni, Loiodice (dal 70’ Guidi), Peluso (dal 56’ Pieri), Rinaldi (dal 70’ Pancotti)

A disposizione: Michelotti, Santi, Venturini

Allenatore: Nicola Berardi



Arbitro: Gianluca Ceccarelli

Assistenti: Giamarco Ercolani, Laura Cordani

Quarto Ufficiale: Marco Avoni

Ammoniti: Bernacci, Righini, Ulizio, Narducci

Espulsi: Bernacci (doppia ammonizione)

Marcatori: 23’ e 81’ Di Maio, 32’ Peluso, 42’ Rinaldi



Murata – S.Giovanni 1-1



MURATA

Benedettini; Arrigoni, Bozzetto, Sacco, Salvatori, Rinaldi (dal 70’ Campidelli), Tomassini (dall’88’ Casadei), Tani, Giulianelli, Pippi (dal 70’ Baschetti), Fedeli

A disposizione: Broccoli, Nanni, Babbini, Babboni

Allenatore: Achille Fabbri

SAN GIOVANNI

Manzaroli; Tasini, Senja, Olivieri, Tamagnini, Comuniello, Gobbi, Magnani, Fancellu (dal 72’ Berardi), Moroni (dall’84’ Rosti), Ugolini

A disposizione: Arena, Borgagni, Conti, Grieco, Urbinati

Allenatore: Paolo Baffoni



Arbitro: Nicola Villa

Assistenti: Fabrizio Morisco, Francesco Mineo

Quarto Ufficiale: Giovanni Notarpietro

Ammoniti: Tamagnini, Sacco, Tasini

Marcatori: 38’ Giulianelli, 74’ Tamagnini