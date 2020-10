E’ Cristina Lunardini, chef riminese, la ‘Zia Cri’ nel nuovo programma di Antonella Clerici

Attualità

Rimini

| 11:10 - 02 Ottobre 2020

Antonella Clerici e Cristina Lunardini.

Nel nuovo programma condotto da Antonella Clerici in onda da lunedì 28 settembre su RAI1 “È sempre mezzogiorno!” c’è un volto familiare ai telespettatori romagnoli: Cristina Lunardini. La chef riminese, ribattezzata dalla Clerici la “zia Cri”, la affiancherà puntuale ogni giorno alle 12 per tutta la durata del programma fino al prossimo giugno.

La parte della zia esperta di cucina calza a pennello a Cristina Lunardini che è già la zia Cri per i suoi nipoti e perché Cristina, per un bizzarro gioco della vita, è anche il nome della sorella della conduttrice.

Cristina Lunardini ha imparato l’arte della cucina frequentando le più rinomate scuole alberghiere d’Italia e lavorato con maestri del calibro internazionale di Gino Angelini. L’amore per il cibo l’accompagna da sempre e da anni insegna alla scuola alberghiera di Riccione, in quella di San Patrignano, oltre che collaborare con diversi centri di formazione professionale.

La sua scioltezza davanti alle telecamere si deve ai passati programmi realizzati per Alice Tv per cui ha lavorato fin dal 2011, e al format di cucina realizzato per l’emittente Teleromagna, Cook Academy in Tv, di cui è conduttrice dal 2013.§



In “È sempre mezzogiorno!” Cristina Lunardini si sporcherà le mani tra i fornelli per realizzare le ricette del giorno e per affiancare i vari ospiti che quotidianamente andranno a trovare Antonella in studio. Studio trasformato in una vera e propria casa nel bosco, animata dall’improbabile factotum Alfio e dal Maestro Panificatore Fulvio Marino. Un’allegra compagnia di giro che accompagnerà gli spettatori verso il pranzo, cucinando gomito a gomito insieme a loro, incuriosendo con piccoli tutorial e aneddoti, tastando il polso ad un’Italia che si ritrova sempre più bisognosa di leggerezza e gentilezza.

Lunardini affiancherà Antonella Clerici tutti i giorni fino al prossimo 25 giugno, ultima puntata di questa prima edizione di “È sempre mezzogiorno!”. Siamo certi che il carisma di Antonella Clerici, unito alla bravura della simpatica chef riminese porteranno il format a ripercorrere i successi de “La prova del cuoco”.