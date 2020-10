Centro per le famiglie, riprende on line il percorso ‘Dedicato a mamma e papà’

Attualità

Rimini

| 11:02 - 02 Ottobre 2020

Incontri al centro per le famiglie.

Parte ad ottobre un nuovo ciclo on line di appuntamenti organizzati dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini. Si tratta di serate di approfondimento pensate per genitori, nonni, insegnanti, educatori, allenatori sportivi, capi scout, babysitter e tutti gli adulti che accompagnano la crescita e la formazione dei bambini tra i 3 e i 10 anni.

“Chi è il bambino? Come cambia attraverso le sue tappe evolutive? Come cresce e cosa posso fare per accompagnarlo attraverso gli anni che lo porteranno a trasformarsi da bambino ad adolescente?” Partendo da queste domande il Centro per le Famiglie offre riflessioni -in forma di chiacchierate con esperti- da cui partire per organizzare un progetto educativo efficace.

Il percorso si inaugura martedì 6 ottobre con “Stili educativi a confronto, dall’autoritarismo all’autorevolezza, passando per il permissivismo, l’iperprotezione e la trascuratezza. Quali effetti sui bambini?”. A parlarne e a rispondere alla domande la scrittrice, psicoterapeuta e professoressa emerita Anna Oliverio Ferraris.

A seguire martedì 10 novembre “Mi fai giocare con il cellulare” a cura di Michele Piga, psicologo ed esperto di tecnologie digita, dell’Associazione Psiche Digitale che promuove percorsi (rivolti a scuole, famiglie e organizzazioni) per sviluppare consapevolezza sulle potenzialità degli schermi nel quotidiano, sviluppare un pensiero critico e vivere una vita digitale in salute e sicurezza.

Il percorso si chiude con un appuntamento dedicato alle emozioni del genitore, soprattutto a quelle faticose come lo stress, la rabbia e la frustrazione. Martedì 1 dicembre l’incontro dal titolo “Quanta pazienza! Come gestire la frustrazione e la fatica… e mantenere un ruolo educativo” accompagnerà all’esplorazione e poi alla trasformazione delle negatività in occasioni di crescita personale e familiare grazie a Jessica Omizzolo psicologa, psicoterapeuta e pedagogista.



Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, organizzati sulla piattaforma Cisco Webex.

Il programma completo: www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/centro-le-famiglie/le-attivita/dedicato-mamma-e-papa

Per informazioni: Centro per le Famiglie, tel. 0541 793860.