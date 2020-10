Il Comune di Rimini si costituisce parte civile nel processo Acquarena

Attualità

| 10:52 - 02 Ottobre 2020

Il cantiere di Acquarena.

Il Comune di Rimini ha deciso di costituirsi parte civile nel processo penale avanti al Tribunale di Rimini relativo alla realizzazione dell'impianto natatorio “Acquarena”, nella quale è evidente la propria qualità di persona offesa dal reato. Lo fa con delibera di Giunta approvata nella seduta di martedì 29 settembre.

In relazione alla vicenda Tecnopolo, non emergendo alcun profilo di danno, l’Amministrazione comunale non ha ritenuto di costituirsi parte civile nei confronti di alcuna delle persone rinviate a giudizio. Come atto dovuto, è stato avviato nei confronti dei propri dipendenti il procedimento disciplinare che è tuttora sospeso in attesa dell’esito del giudizio penale, così come prevedono le leggi in materia.





Nella vicenda sono stati rinviati a giudizio tutti e 18 gli indagati (ora imputati) nel caso Tecnopolo-Acquarena: lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Rimini, in modo da consentire l'avviamento del processo dopo la conclusione delle indagini avviate nel 2015 per le ipotesi di reato di turbativa d'asta, falsità ideologica e materiale, truffa ai danni dello Stato.