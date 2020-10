Sport

Repubblica San Marino

| 10:06 - 02 Ottobre 2020

Antonio Bianchi (foto FSGC).

Il Cailungo Calcio conclude la collaborazione con l’allenatore, Antonio Bianchi, ringraziandolo per la passione al ruolo ed al lavoro di questi pochi mesi. "Necessitiamo di un cambiamento di rotta, nei prossimi giorni ufficializzeremo il nuovo allenatore per la prima squadra", spiega la società in una breve nota.