Meteo: allerta rossa per vento sull'appennino romagnolo

| 21:15 - 01 Ottobre 2020

Foto di repertorio.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 1/10/2020 ore 16:00



Un profondo minimo depressionario posizionato sulla Francia apporterà condizioni di maltempo sul Nord-Italia con l’attivazione di forti correnti meridionali.

La provincia di Rimini vedrà poche precipitazioni, vento forte e mare mosso la faranno da padrone: per domani allerta ROSSA per vento in Appennino.

Venerdì 2 Ottobre 2020

Stato del cielo: da molto nuvoloso a nuvoloso.

Precipitazioni: pressoché assenti salvo locali piovaschi su alto Appennino.

Temperature: minime comprese tra +12°C e +15°C, massime comprese tra +19°C e +22°C.

Venti: moderato da Sud-Ovest, fino a forte in Appennino. Moderato da Sud-Est tra pomeriggio e sera su costa.

Mare: mosso.

Attendibilità: alta.

Avvisi: allerta rossa per vento forte in Appennino.

Sabato 3 Ottobre 2020

Stato del cielo: da nuvoloso a molto nuvoloso.

Precipitazioni: in prima mattinata deboli piovaschi in Appennino. Passaggio di rovesci moderati (anche temporaleschi) tra mattina e primo pomeriggio in estensione dai rilievi fin sulla costa. Poi tra pomeriggio e sera graduale miglioramento con fenomeni in esaurimento: piogge deboli/moderate su Appennino e zone interne e piovaschi tra pianura e costa.

Temperature: minime comprese tra +12°C e +16°C, massime comprese tra +18°C e +23°C.

Venti: moderato da Sud-Ovest con rinforzi in Appennino. Moderato da Sud-Est in costa tra mattina e pomeriggio poi da Sud-Ovest.

Mare: mosso, molto mosso al largo. Indice di marea alto.

Attendibilità: medio-bassa.

Domenica 4 Ottobre 2020

Stato del cielo: parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni: assenti salvo possibilità di piovaschi in Appennino nel pomeriggio. Da valutare dei rovesci tra notte e Lunedì mattina.

Temperature: in calo, minime comprese tra +9°C e +13°C, massime comprese tra +13°C e +18°C.

Venti: deboli/moderati da Sud-Ovest.

Mare: mosso.

Attendibilità: medio-bassa.



Linea di tendenza: la nuova settimana continuerà all’insegna della variabilità. Nuvolosità di passaggio e possibilità di precipitazioni intermittenti nelle zone interne. Temperature leggermente sotto la media del periodo.



