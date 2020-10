Buon cibo, ottimi vini e appuntamenti nella natura: ecco cosa fare questo week-end

Eventi

| 08:49 - 02 Ottobre 2020

Gli eventi dal 2 al 4 ottobre in provincia di Rimini.

Si sente ormai il profumo d’autunno e con lui i suoi sapori e suoi odori non possono che caratterizzare gli appuntamenti di questo fine settimana, da vivere rigorosamente in sicurezza. Se non sapete ancora cosa fare, abbiamo pensato di darvi qualche idea. Buon week-end.





MANIFESTAZIONI ED ENOGASTRONOMIA

Perché sia festa, lo sia per tutti e in sicurezza. La Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Sant’Agata Feltria è pronta domenica 4 ottobre ad alzare il proprio “gustoso” sipario sulla edizione numero 36. Ed è pronta a farlo regalando a tutti una manifestazione sempre più attraente, e in grado di garantire efficaci misure di salute e di sicurezza. L’inaugurazione è prevista alle ore 11.30, in piazza Garibaldi: sarà il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini a tagliare il tradizionale taglio del nastro. QUI tutte le info.



La Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini ha presentato l'edizione 2020 di "P.assaggi di vino", che si terrà venerdì 2 e sabato 3 ottobre nel borgo San Giuliano di Rimini. 21 cantine presenti, un oleificio pluripremiato, un nuovo settore dedicato all’artigianato artistico, quattro punti vendita di calici, un punto vendita food, 15 ristoranti coinvolti in una dinamica situazione street food, con il coinvolgimento dell'intero Borgo San Giuliano. QUI tutte le info.

Ottobre di divertimento nei parchi Costa Edutainment in Romagna, in sinergia con una Riviera di Rimini viva e accogliente anche in autunno: Acquario di Cattolica, Italia in Miniatura e la Laguna dei delfini di Oltremare a Riccione saranno aperti nei weekend per accogliere turisti e pubblico. QUI tutte le info.



Nel centro di Rimini (via IV Novembre, Piazza tre Martiri, Corso d'Augusto e Arco d'Augusto) vi aspetta la Fiera d'Autunno. Oltre alle bancarelle di dolci, giocattoli e articoli da regalo, saranno presenti anche degli stand con i prodotti tipici dell'autunno. Domenica dalle 9 fino a sera.





CINEMA E TEATRO



Prosegue la XVIII edizione de Le Voci dell’Anima dal titolo LASSANDÈ al Teatro degli Atti di Rimini, che venerdì 2 ottobre apre il weekend con altri due spettacoli teatrali in concorso per aggiudicarsi il premio del festival.

Si apre con la consueta introduzione delle 20.30 degli Animali da Palco nella Corte degli Agostiniani, le letture di Teresio Massimo Troll ed Elisa Barucchieri che interpretano le ‘creature ribelli’ della poesia italiana, americana, francese e dialettale. QUI tutte le info.

CULTURA



Una nuova rassegna filosofica della Biblioteca di Misano Adriatico è pronta a prendere il via. Otto appuntamenti, a cura di Gustavo Cecchini, che ruotano attorno ad altrettante parole inattuali, che invitano a riflettere sulla possibilità di un mondo più desiderabile. Per “Parole Controtempo” si parte venerdì 9 ottobre con Umberto Galimberti e la parola Sacro. QUI tutte le info.





Termina domenica la rassegna "Itinerari letterari", inserita all'interno dell'iniziativa "Doni.Amo Cultura" per celebrare i quarant'anni della biblioteca di San Giovanni in Marignano. Per questo sarà presente un'ospite d'eccezione, la scrittrice Dacia Maraini, che coronerà un programma intenso della domenica nel quale si inserisce anche la Giornata del dono, ideata per valorizzare, sostenere e promuovere il volontariato in tutte le sue forme, come realtà ed esperienza che arricchisce le persone, la comunità e il paese. QUI tutte le info.



MERCATI



L’emergenza sanitaria nell’aprile di quest’anno l’aveva bloccata ma, seppure a distanza di 5 mesi si ripete l’annuale appuntamento con “L’isola dei curiosi” nel centro di Bellaria Igea Marina. Un appuntamento che solo per quest’anno, da primaverile diventa quasi autunnale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre dal mattino a sera, lungo via Guidi sino a Piazza Matteotti e nelle vie limitrofe, si potrà passeggiare nel caratteristico mercatino dedicato al collezionismo, al vintage ed all’artigianato artistico ma non solo. QUI tutte le info.



SPORT E EVENTI ALL’APERTO



Sabato appuntamento dalle 9, con partenza dalla piazza della Stazione, Piazza Don Oreste Benzi, con la Pedalata del sabato proposta da FIAB Ravenna, si svolge lungo il percorso che si sviluppa dal litorale verso l’entroterra, lungo le sponde del fiume Marecchia, uno dei percorsi più belli della Riviera Romagnola. QUI tutte le info.



Quattro domeniche con il Wwf e il Trekking Junior alla scoperta del territorio verucchiese camminando all’Oasi di Ca’Brigida, sul fiume Marecchia e nel bosco del Convento di San Francesco. Si partirà domenica 4 ottobre dall’Oasi di Ca’ Brigida (Verucchio, Via del grano 333) con una giornata dal titolo Conoscere gli ambienti dell’Oasi. QUI tutte le info.



A San Giuliano Mare la terza edizione dell’Aquilonata: un evento dedicato alle famiglie e ai bambini per vivere la spiaggia e il mare con i colori degli aquiloni.

Previsti diversi laboratori a tema marino e non solo, che affiancheranno, per tutto il giorno, la principale attività del volo degli aquiloni. Durante la giornata ci sarà anche la possibilità di provare le moto in acqua con i Jet Riders del Marina di Rimini (ore 11.30 e 15.30). QUI tutte le info.



