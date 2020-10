CiocoPaese torna a Riccione Paese dal 9 all'11 ottobre

Eventi

Riccione

| 14:34 - 01 Ottobre 2020

Striscione Ciocopaese nella via di Riccione Paese.

Torna dal 9 all'11 ottobre "CiocoPaese 15esima edizione”, la manifestazione più golosa dell'anno che si svolgerà su Corso Fratelli Cervi, Piazza Parri, Piazza Matteotti, Viale Diaz e nei giardini al fianco della Biblioteca comunale. Sarà come ogni anno un appuntamento imperdibile per gli amanti del cacao in tutte le sue declinazioni da quelle total black a quello integrale, passando ovviamente per l'imperdibile cioccolato al latte amatissimo dai bambini. Qualità, artigianalità, originalità sono il filo conduttore che da sempre caratterizzano CiocoPaese, la dolce manifestazione nel cuore storico di Riccione. Come da tradizione, le vie del quartiere saranno invase da ciocostand e lungo la passeggiata, si potranno degustare ed acquistare delizie al cioccolato nelle varianti più impensabili, dagli abbinamenti tradizionali a quelli insoliti proposti dai maestri cioccolatai. Cioccolato al peperoncino o alla cannella, alla menta come da tradizione inglese, oppure con le mandorle e le nocciole, combinazione più tradizionale ma sicuramente sempre molto di moda.

"Il Riccione Paese si conferma la location ideale per questa manifestazione collaudata e di tradizione per Riccione - dichiara l'assessore al Turismo Stefano Caldari -. Si apre così la stagione autunnale che da sempre nel settore turistico è dedicata alla manifestazioni enogastronomiche e la Perla Verde riconferma un appuntamento apprezzato e molto frequentato. Le botteghe di Paese, il quartiere con il suo innato carattere di borgo rende CiocoPaese attraente per molti diversi aspetti, dalla dislocazione nelle varie vie all'atmosfera che annuncia la stagione invernale".