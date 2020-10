Taglio del nastro per il Forno Ferramenta. Rinasce il panificio con 150 anni di storia alle spalle

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:11 - 01 Ottobre 2020

Il taglio del nastro con il sindaco Alice Parma.

Pieno di pubblico questa mattina (giovedì 1 ottobre) all’inaugurazione di Forno Ferramenta in pieno centro storico a Santarcangelo di Romagna. Antico panificio cittadino con 150 anni di storia alle spalle, è stato riportato in attività dal vulcanico imprenditore Rino Mini, con intervento dell’architetto Marcello Dellarosa dello studio Archinow.

A tagliare il nastro del panificio il sindaco di Santarcangelo Alice Parma. «Riapre un forno storico di Santarcangelo in pieno centro storico è questa un’ottima notizia – ha detto il sindaco - Non ci nascondiamo che aprire una attività economica in tempi come questi è un atto di coraggio e un momento bello per tutta la comunità. Oggi è un giorno importante per i santarcangiolesi e per il nostro tessuto economico».

Soddisfatto della giornata Rino Mini: «È stata un’opera di restauro molto complicata in un edificio storico molto vecchio, abbiamo lavorato sodo per un anno, il risultato ci vede molto soddisfatti, grazie anche al grande lavoro del nostro mastro fornaio Ezio Rocchi. Per adesso a Santarcangelo siamo a tre, dopo Ferramenta e i Galletti, a conferma di un amore totale per la cittadina. Non escludo, infine, un’altra novità per i mesi a venire».