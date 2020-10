Un parco giochi inclusivo e un campo da calcetto per via Rodriguez a Rimini

Attualità

Rimini

| 13:53 - 01 Ottobre 2020

Il nuovo parco giochi inclusivo in piazzale Fellini a Rimini.

A Rimini, in via Rodriguez, sorgerà un grande parco pubblico inclusivo, di 4700 metri quadrati, senza barriere e fruibile per tutti. Accordo raggiunto tra l'amministrazione comunale e il privato, nell'ambito delle opere di urbanizzazione in corso di realizzazione legate al piano particolareggiato di via Rodriguez, in zona ospedale Infermi. Il parco sarà dotato di attrezzature per permettere a tutti i bambini e ragazzi di divertirsi in piena sicurezza. Sarà anche realizzato un campo da calcetto nell'area verde, che in parte sarà destinata a integrazione della corte esterna delle scuole materna ed elementare di via Macanno. Il nuovo parco inclusivo è in fase di progettazione e i lavori per la sua realizzazione rientrano nelle opere di urbanizzazione del piano che saranno cantierate a breve per concludersi il prossimo anno.