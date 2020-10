Torna l'Isola dei curiosi a Bellaria: mercatino di collezionismo e vintage

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 13:00 - 01 Ottobre 2020

Stand all'Isola dei curiosi di Bellaria Igea Marina.

L’emergenza sanitaria nell’aprile di quest’anno l’aveva bloccata ma, seppure a distanza di 5 mesi si ripete l’annuale appuntamento con “L’isola dei curiosi” nel centro di Bellaria Igea Marina. Un appuntamento che solo per quest’anno, da primaverile diventa quasi autunnale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre dal mattino a sera, lungo via Guidi sino a Piazza Matteotti e nelle vie limitrofe, si potrà passeggiare nel caratteristico mercatino dedicato al collezionismo, al vintage ed all’artigianato artistico ma non solo.



Questa edizione per la prima volta, presenta una novità che già nella sua presentazione ha riscosso “curiosità” ed interesse. Si svolgerà infatti nella giornata di domenica il primo concorso del Riciclo Creativo. Il rifiuto o meglio l’oggetto rifiutato come strumento della rivisitazione creativa, della capacità di ri-utilizzare materiali di scarto di ogni genere, il saper dare loro una vita nuova, una immagine diversa e innovativa ed ovviamente “curiosa”. Diverse le ‘opere’ in concorso che saranno esposte sotto la tensostruttura delle ‘Vele’ in piazzetta Fellini. Alle ore 16,00 di domenica è prevista la premiazione all’opera prima classificata.



Il programma prevede poi l’apertura degli stand già nella mattina di sabato 3 ottobre e dalle ore 10,00 di domenica. Nel pomeriggio della domenica i più piccoli si potranno divertire con il Ludobus ‘giochi di una volta’. Una raccolta di giochi in legno, costruiti con materiale di recupero e dipinti a mano con tinture naturali atossiche. Giochi in assoluta sicurezza perché un addetto si occuperà della sanificazione del gioco dopo ogni uso, munito di guanti e mascherina. I giochi saranno distanziati di 2 metri l'uno dall'altro.



Per info 0541 827254 www.promo-d.com