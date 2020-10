Le Befane compie 15 anni, contest per pasticceri e cake designer

Attualità

Rimini

| 12:25 - 01 Ottobre 2020

Una delle maxi torte realizzate per i clienti del centro commerciale in occasione del compleanno de Le Befane.

In occasione dei 15 anni dall'apertura de Le Befane shopping centre, il centro commerciale di Rimini lancia un constest destinato a pasticcieri, appassionati di pasticceria e cake designer professionisti e non per avviarsi nel modo più dolce verso i festeggiamenti con i propri clienti. Si intitola "Stile e dolcezza in vetrina" ed è una delle iniziative che da qui a novembre serviranno per accompagnare l'attesa della festa più importante. Il contest è aperto e le torte dovranno avere un tema, come ad esempio moda, abbigliamento femminile, abbigliamento sportivo, libri, cinema, make up, infanzia, cibo, anniversario, e delle dimensioni (altezza minima 60 cm e massima 150 cm, diametro minimo 50 cm, non deperibile per almeno 14 giorni). Le iscrizioni chiudono il 15 ottobre, mentre le opere saranno collocate nelle vetrine di alcuni negozi dal 14 al 22 novembre con l’apposizione di una specifica didascalia che riporti le informazioni relative all’autore e il nome dell’opera.