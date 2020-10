Nuova segnaletica a San Giovanni in Marignano

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 12:15 - 01 Ottobre 2020

Nelle mattine di domenica 4 e 11 ottobre verrà eseguito il rifacimento della segnaletica orizzontale in via Al Mare a San Giovanni in Marignano. Questo causerà modifiche alla circolazione che sarà temporaneamente deviata. Gli interventi messi in campo avvengono sulle due assi principali che collegano San Giovanni a Cattolica, Morciano e Tavullia. L’obiettivo è quello di migliorare la sicurezza sulle strade e limitarne la pericolosità. La scelta di svolgere i lavori la domenica mattina è finalizzata a causare il minor disagio possibile a cittadini ed attività economiche.

Ecco di seguito il dettaglio dei lavori.



Domenica 4 ottobre

ore 7.00: intervento tra le rotatorie di via dei Castagni e Via degli Olmi – Direzione MARE

a seguire intervento tra le rotatorie di via dei Castagni e Via degli Olmi – Direzione MONTE

fine lavori prevista: ore 9.00



Domenica 11 ottobre

ore 7.00: intervento tra le rotatorie di via degli Olmi e casello A14 – Direzione MONTE

a seguire intervento tra le rotatorie di via degli Olmi e casello A14 Direzione MARE

fine lavori prevista: ore 9.00



In caso di maltempo i lavori verranno posticipati alla domenica successiva. Per informazioni più specifiche chiamare la polizia locale allo 0541 828119.