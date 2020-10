Calcio Promozione: anche il ritorno Pietracuta - Novafeltria sarà in diretta streaming

Sport

| 08:40 - 01 Ottobre 2020

Il bomber del Pietracuta Gianni Fratti marcato dal difensore del Novafeltria Amedeo Valentini.

La gara di andata, a Secchiano, si è conclusa con la vittoria del Pietracuta per 1-0. Il ritorno del primo turno di Coppa Emilia Romagna Promozione, che si disputerà domenica 4 ottobre a Pietracuta, tra la squadra locale e il Novafeltria, sarà ancora a porte chiuse a causa del protocollo sanitario imposto dalla Figc Emilia Romagna. La partita sarà però trasmessa in diretta streaming su Youtube: per assistervi, sarà necessario acquitare un ticket virtuale al prezzo di 3 euro (diverso da quello della partita di andata). La prevendita presso il NovaPoint (in Viale Cesare Battisti n. 26) oggi (giovedì 1 ottobre) dalle 9 alle 12, domani (venerdì 2 ottobre) dalle 16 alle 18, oppure al campo di Pietracuta domenica dalle 14 alle 15. Sarà necessario fornire un indirizzo e-mail al quale poi sarà recapitato il link per assistere alla partita.

Altrimenti è possibile acquistare il ticket virtuale effettuando l'acquisto tramite Paypal, con il Qr-code pubblicato sulla pagina Facebook del Novafeltria, oppure tramite il link specifico (paypal.me/novacalcio) comunicando successivamente al numero 338 9264116 l'e-mail che sarà autorizzata a visualizzare il link, inserendo ovviamente gli estremi del pagamento effettuato su Paypal.