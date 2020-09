Riccione: consegnati 76 pc portatili e un dispositivo wifi agli studenti che ne erano privi

Attualità

Un momento della consegna.

Questo pomeriggio (giovedì 30 settembre) dalle 15, gli assessori ai Servizi alla Persona e ai Servizi Educativi del Comune di Riccione, Laura Galli e Alessandra Battarra, hanno consegnato nella sala del Consiglio Comunale, 76 pc portatili e un dispositivo wifi, a 77 ragazzi residenti a Riccione, frequentanti le scuole primarie e secondarie della provincia. La consegna dei 77 dispositivi agli aventi diritto, cioè a studenti segnalati dagli istituti scolastici e che ne hanno fatto richiesta, nella quantità di un solo pc per nucleo familiare, rientra nel progetto sulla continuità didattica e sul divario digitale della Regione Emilia Romagna, nell'ambito delle disposizioni nazionali contro il Covid-19.

In un'atmosfera festosa, gli studenti, suddivisi in due gruppi distinti per garantire il distanziamento, hanno incontrato gli assessori nella sala del Consiglio Comunale. Gli assessori Galli e Battarra hanno ricordato ai ragazzi l'importanza dell'apprendimento anche con l'uso dei dispositivi digitali, sempre in maniera consapevole e con la guida preziosa di insegnanti e genitori.