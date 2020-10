DIRETTA TESTUALE Calcio D: Rimini - Forlì 1-0

| 12:21 - 04 Ottobre 2020

Rimini - Forlì 1- 0



RIMINI (3-5-2): Scotti - Ferrante, Gigli, Pupeschi - Nigretti, Valeriani, Ricciardi, Capicchioni, Simoncelli - Ambrosini, Pecci.

In panchina: Viscardi; Nanni, Ciccarelli, Manfroni, Canalicchio; Massetti, Santarini; Diop, Vuthaj.

All. Mastronicola



FORLI (4-3-1-2): De Gori - Croci (9' st. Gasperoni), Biasol (35' pt. Ballardini), Vesi, Gkertsos - Baldinini, Sedioli, Buonocunto - Battaglia (9' st. Bedei) - Pozzebon, Ferrari

In panchina: Barducci; Giacobbi, Bedei; Corigliano, Polini, Piva; Akammadu, Gasperoni.

All. Angelini.



ARBITRO: Castellone di Napoli

RETI: 11' pt. Pecci

ASSISTENTI: Russo di Torre Annunziata e Conte di Napoli

NOTE:giornata di sole, partita a porte chiuse: in tribuna solo stampa e dirigenti. Ammoniti: Croci. Angoli: 0-1. Recupero: 1' pt



LA CRONACA

Nel Rimini si allunga la lista degl indisponibili: oltre a Lombardi, Rivi, Casolla, Lugnan, out anche il 2001 Pari, centrocampista e il difensore Ronchi. Mister Mastronicola butta così nella mischia il 2002 Pecci in attacco, prodotto del vivaio biancorosso, al fianco di Ambrosini che oggi fesdteggia i 34 anni. Sono cosi due i 2002 in campo: Nigretti 99, Ferrante 2001, Capicchioni 2002 gli altri tre under. Nel Forlì confermata la squadra della vigilia.

Rimini in maglia a scacchi biancorossa e calzoncini bianchi; Forlì in maglia nera e calzoni neri. Terna in casacca blu e calzoni neri. La squadra di Mastronicola attacca da sinistra verso destra.

6' Il Rimini cerca di fare la partita, il Forlì chiude bene gli spazi e cerca di colpire a sua volta. Occasione al 6' con Pozzebon che servito in profondità da Buonocunto, sul lato sinistro dell'area l'attaccante spara addosso a Scotti che chiude bene lo specchio della porta. E' la prima occasione della partita.

11' Scotti esce fuori area e di testa, in vantaggio, anticipa di testa Pozzebon su lancio lungo della difesa e respinge la minaccia.

17' GOL di Pecci. Su punizione di Ricciardi dalla trequarti sinistra, testa di Pupeschi in area e in mischia tiro di destro di Pecci. Il giovane biancorosso è all'esordio. Rimini in vantaggio 1-0.

29' La partita ristagna a centrocampo, Buonocunto cerca di dare respiro alla manovra dei Galletti ma agli attaccanti non arrivano paloni giocabili perché la difesa del Rimini si chiude bene. Dall'altra parte un tiro di Capicchioni termina a lato. E' comunque il Forlì a cercare di prendere il pallino in mano.

30' Traversone di Pozzebon innescato dal solito Buonocunto, attraversa tutto lo specchio della porta, ma l'area è deserta e Scotti vigila attento.

35' Esce Biasol per infortunio, entra Enea Ballardini. Sedioli si abbassa in difesa e Ballardini è schierato a centrocampo.

39' Tiro alto di Ballardini da fuori area su respinta della difesa.

40' Pozzebon tira debolmente sulla sinistra dopo una cavalcata sulla trequarti su palla recuperata da Gkertos. Sul cambio di fronte ammonito Croci: la punizione per il Rimini non produce frutti.

Finisce il primo tempo, con l'arbitro che assegna un minuto di recupero. Rimini in vantaggio per 1-0 con rete di Pecci, prodotto del settore giovanile del Rimini, classe 2002, lo scorso anno punto di forza della Berretti allenata da Giordano Cinquetti e a più riprese nella scorsa stagione convocato nella Nazionale Under 17 di Lega Pro in cui si è messo in bella evidenza.

La partita è vissuta in equilibrio. Il Rimini ha trovato la rete con un guizzo di Pecci, il Forlì ha sciupato una occasione d'oro in precedenza con Pezzobon. Per il resto le due squadre si sono fronteggiate a centrocampo, ma la squadra di Mastronicola è parsa più intraprendente.

SECONDO TEMPO

Gli undici sono gli stessi del primo tempo.

2' Il Rimini reclama per un fallo di mano in area di uno dei due centrali difensivi del Forlì su sponda di petto di Pecci a favore di Ambrosini: l'arbitro fa proseguire.

9' Due cambi per il Forlì: entrano Bedei e Gasperoni per Battaglia e Croci.

La partita resta equilibrata, il gioco si mantiene a centrocampo: i portieri non sono impegnati.

14' Cross di Gasperoni, testa di Pozzebon, palla alta sulla traversa.