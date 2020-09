Riccione: il padre perde il controllo della moto, bimba ricoverata al "Bufalini"

Cronaca

Riccione

| 16:46 - 30 Settembre 2020

Il luogo dell'incidente.

Una bimba di nove anni è stata ricoverata all'ospedale Bufalini di Cesena, dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale a Riccione, in viale Veneto. I fatti sono avvenuti oggi (mercoledì 30 settembre), intorno alle 16: la bimba viaggiava a bordo di una moto Bmw 1200, condotta dal padre, un riccionese. La moto procedeva in direzione monte quando, un centinaio di metri dopo il cavalcavia, il centauro ha perso il controllo del mezzo, urtando un cordolo. Il padre e la figlia sono stati sbalzati dalla sella e sono caduti rovinosamente sull'asfalto. Sul posto il personale della Polizia Municipale e del 118, con due ambulanze e automedica. E' stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per trasportare la bambina all'ospedale Bufalini di Cesena.