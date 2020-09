Top Club: ripartono le cene spettacolo del locale di Rimini, nel rispetto norme anti Covid-19

Eventi

Rimini

| 16:28 - 30 Settembre 2020

Top Club.

Venerdì (2 ottobre) riparte il "Top Club", la ormai consolidata serata del venerdì del Frontemare, trasferitosi lo scorso inverno presso ex Mon amour, viale Principe di Piemonte 32, a Miramare di Rimini. "La stagione imminente sarà indubbiamente condizionata dalle disposizioni Covid in quanto il ballo non sarà consentito, ma non per questo motivo sarà un Top Club meno ricco di sorprese e novità", spiegano dal locale. Il progetto del venerdì come sempre ha Ie sue fondamenta nella "cena spettacolo" con i migliori artisti deejay e vocalist a livello nazionale. Per l'inaugurazione arriva "Pigna", uno dei più rinomati artisti del genere a livello italiano, famoso per aver organizzato e animato il matrimonio vip di un noto agente di spettacolo al Rigatoni di Formentera, con ospiti del calibro di Antonello Venditti, Biagio Antonacci, Gigi d’Alessio. Ogni venerdì la cena del Top Club sarà sempre impreziosita da spettacoli di performer di vario genere che interagiranno con il pubblico seduto in sala. In programma, una o due volte al mese, le feste a tema: il 9 ottobre si parte con "Vintage Circus" e il 30 ottobre festa di Halloween. Per info e prenotazioni 0541 478542