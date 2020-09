Ottobre: tutti i weekend aperti Acquario di Cattolica e Italia in Miniatura

Eventi

Rimini

| 16:16 - 30 Settembre 2020

Acquario di Cattolica.

Ottobre di divertimento nei parchi Costa Edutainment in Romagna, in sinergia con una Riviera di Rimini viva e accogliente anche in autunno: Acquario di Cattolica, Italia in Miniatura e la Laguna dei delfini di Oltremare a Riccione saranno aperti nei weekend per accogliere turisti e pubblico.

Ogni sabato e domenica di ottobre e ogni domenica di novembre è aperto l’Acquario di Cattolica.

Il secondo grande acquario d’Italia festeggia 20 anni in compagnia di Pic-Nick, il cucciolo di Pinguino di Humboldt. Quattro percorsi al coperto ospitano squali di diverse specie, pinguini, lontre, trigoni, pesci multicolori, rettili e anfibi. Al mare è dedicato il percorso Blu, dove gli squali toro più grandi d’Italia nuotano in 700.000 litri d’acqua. Camaleonti, iguane e serpenti si trovano nel percorso Verde, lontre asiatiche e caimani occupano il percorso Giallo. Nel percorso Viola, la mostra didattica “Abissi, terra aliena”. L’Acquario apre alle 9.30 e chiude alle 18, le biglietterie chiudono due ore prima.

Stesso calendario per Italia in Miniatura, a Rimini, che dà il benvenuto al pubblico tutti i weekend di ottobre e ogni domenica di novembre a partire dalle 10. Con il bimbo gigante alto 10 metri e un restlyling totale, lo storico parco tematico fondato nel 1970 incanta già dall’ingresso, un giardino con fontane e fiori, per proseguire con le oltre 270 miniature di Italia e d’Europa, alle attrazioni comprese nel biglietto, Venezia, Piazza Italia, Vecchia Segheria, Scuola Guida Interattiva, Esperimenta, Cannonacqua, Pappamondo, Pinocchio, Monorotaia. Tante sorprese fuori scala: il Leone di San Marco gigante, il Monumento al Caffè Sospeso, il maxi Google Pin sono selfie point ambitissimi per la gioia degli amanti di Instagram.

Oltremare, il Family Experience Park di Riccione offre l’apertura straordinaria della Laguna dei Delfini ogni domenica di ottobre, Un nuovo e entusiasmante appuntamento limited edition mattutino, con tursiopi, addestratori e musica, al prezzo accattivante di 14 Euro (intero) e 12 Euro (ridotto), con parcheggio incluso nel biglietto. Dalle 11:00 Laguna aperta ai visitatori, alle 11:30 nuovo show. Vanno a ruba gli i programmi interattivi “Incontra il delfino” delle 12:30, per i quali è consigliata la prenotazione allo 0541 4278, mentre per i più piccoli alle 13:00 arriva la mascotte Ulisse. Chiusura Laguna ore 14:00.

Per Italia in Miniatura e Acquario di Cattolica sono disponibili i vantaggiosi biglietti combinati. L’accesso ai parchi avviene nel rispetto delle normative e protocolli anti CoVid19 ed è consentito solo con mascherina di protezione indossata. Tutte le informazioni su prezzi e orari sui rispettivi siti, dove è anche possibile pre-acquistare biglietti a prezzi scontati: www.acquariodicattolica.it www.italiainminiatura.com www.oltremare.org