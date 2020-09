Sport

Rimini

| 16:12 - 30 Settembre 2020

L'allenatore del Rimini Alessandro Mastronicola durante un allenamento.

Domenica 4 ottobre prenderà il via il campionato del Rimini. La Lega Nazionale Dilettanti non ha accolto la richiesta di rinvio dei biancorossi, che quindi scenderanno in campo contro il Forlì al Romeo Neri, fischio di inizio alle 15, a porte chiuse. Il Rimini nelle settimane scorse ha fatto registrare sei casi di positività al nuovo coronavirus tra i propri giocatori, mentre i cinque del Forlì positivi al test sierologico sono risultati poi negativi al tampone.