L'osteria saludecese "Gatta e Gazoia" conquista il premio Travellers’ Choice di Tripadvisor

Attualità

Saludecio

| 15:53 - 30 Settembre 2020

Lo staff dell'Osteria Gatta e Gazoia.

Importante riconoscimento per l’osteria saludecese "Gatta e Gazoia", premiata dal Travellers’ Choice di Tripadvisor (un premio per l’eccellenza) grazie ai numerosi pareri positivi di turisti e clienti da tutta Italia e dal mondo, e dunque riconosciuta come un’eccellenza nel mondo. Ogni anno le recensioni, i punteggi e i profili segnalati dai viaggiatori di tutto il mondo, premiano i migliori servizi e le migliori attività nel settore dei viaggi. "L’assegnazione di questo premio riconosce che l’osteria entra così a far parte di un gruppo esclusivo e precisamente del ristretto gruppo del 10% dei migliori ristoranti del mondo - spiega l’amministrazione comunale saludecese - lo staff dell’osteria ha dimostrato tutta la professionalità, la capacità e la simpatia necessari per far si che tale realtà diventasse, in pochi anni, conosciuta, stimata e scelta da turisti nazionali ed internazionali. Le materie prime di grande qualità, provengono dalle migliori aziende locali come carni, formaggi, salumi, verdure, miele, ecc., e lavorate a vista nella bella cucina sotto gli occhi attenti degli stessi clienti. E’ un grande orgoglio per Saludecio che una attività presente nel suo centro storico abbia una così grande considerazione da parte dei clienti che sono poi anche appassionati visitatori dei nostri importanti musei, chiese e murales". All’interno dell’osteria, infine, in ogni suo angolo si possono ammirare le più belle ceramiche realizzate da Renato Astolfi padre del titolare, lo chef Andrea, in un mix di bellezza, colori e i sapori.